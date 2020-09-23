Володимир Зеленський: Для України є важливим збереження шкіл з вивчення української мови у Словаччині

У питаннях забезпечення прав та інтересів національних меншин між Україною та Словаччиною немає жодних проблем і непорозумінь. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у своїй заяві для представників ЗМІ після зустрічі з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі.

«Ми обговорили забезпечення прав та інтересів наших національних меншин – української в Словаччині та словацької в Україні. Приємно, що в нинішній взаємодії між нами немає жодних проблем та негативних чинників», – сказав він.

Володимир Зеленський зауважив, що для української сторони важливим є збереження мережі шкіл з вивчення української мови та підтримка української освіти у Словаччині з боку керівництва держави.

Також, за його словами, під час зустрічі із Зузаною Чапутовою було домовлено про співпрацю щодо мінімізації негативних наслідків пандемії для двосторонньої торгівлі.

«Очікуємо на продовження діалогу про розширення торговельно-економічного співробітництва під час чергового засідання Українсько-словацької змішаної комісії», – зазначив Президент України.