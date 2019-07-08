Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

8 липня 2019 року - 12:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський: До Дня Незалежності військові отримають премії на загальну суму 300 мільйонів гривень

9 липня 2019 року - 19:12

Без «листів щастя» та «сірих» схем: Президент підписав указ щодо протидії контрабанді та корупції на митниці

9 липня 2019 року - 15:35

Президент зобов’язав лісгоспи Міноборони до 1 листопада запровадити електронний облік деревини

9 липня 2019 року - 14:58

Україна готова розпочати відновлення мосту біля Станиці Луганської – Володимир Зеленський

8 липня 2019 року - 19:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
21-й саміт Україна – Європейський Союз
21-й саміт Україна – Європейський Союз

8 липня 2019 року - 14:43

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський: До Дня Незалежності військові отримають премії на загальну суму 300 мільйонів гривень

9 липня 2019 року - 19:12

Володимир Зеленський: До Дня Незалежності військові отримають премії на загальну суму 300 мільйонів гривень

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення не проводити військовий парад на День Незалежності, натомість 300 мільйонів гривень будуть спрямовані на  премії військовослужбовцям. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«Зазвичай 24 серпня, на День Незалежності України, у нас проходить військовий парад – помпезний і точно недешевий. Цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим Героям. І ми ухвалили рішення виділити 300 мільйонів гривень військовим. Це – солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери – всі. І обов’язково – військові, які виконують завдання у зоні проведення операції об’єднаних сил», – повідомив Глава держави.

Водночас він зазначив, що святкування Дня Незалежності України та вшанування Героїв з нагоди свята відбудеться у новому форматі.

Версія для друку