Володимир Зеленський: До Дня Незалежності військові отримають премії на загальну суму 300 мільйонів гривень

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення не проводити військовий парад на День Незалежності, натомість 300 мільйонів гривень будуть спрямовані на премії військовослужбовцям. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«Зазвичай 24 серпня, на День Незалежності України, у нас проходить військовий парад – помпезний і точно недешевий. Цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим Героям. І ми ухвалили рішення виділити 300 мільйонів гривень військовим. Це – солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери – всі. І обов’язково – військові, які виконують завдання у зоні проведення операції об’єднаних сил», – повідомив Глава держави.

Водночас він зазначив, що святкування Дня Незалежності України та вшанування Героїв з нагоди свята відбудеться у новому форматі.