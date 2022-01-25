Володимир Зеленський: Громадянин – не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні

Президент України Володимир Зеленський дякує всім громадянам, які не піддаються паніці попри складне інформаційне тло, адже це – справжній прояв підтримки України. Про це Глава держави сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом у Києві.

«Громадянин – не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що зараз особливо важливо підтримувати свою країну, тому він разом з дружиною залишається в Україні.

Володимир Зеленський подякував усім громадянам, які в цей час не покинули країну.

«Залишаються надійні, залишаються громадяни України. Я хочу всім подякувати», – сказав він.

Глава держави також висловив подяку представникам дипломатичного корпусу, які продовжують працювати в нашій країні.

Володимир Зеленський наголосив, що народні депутати в цей час мають перебувати в Україні, адже це буде важливим сигналом для суспільства.

«Я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб вони впродовж 24 годин повернулися в державу. Непростий момент, момент єдності нашої держави», – зазначив Президент.

Він також зауважив, що представники великого бізнесу теж мають повернутися до України, адже тут розташовані їхні підприємства.

«Вони були учасниками приватизації, держава їм також щось дала. Я вважаю, дала великий шанс. Зайві підуть, залишаться громадяни України», – резюмував Володимир Зеленський.