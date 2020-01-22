Володимир Зеленський хоче долучити досвідчених лікарів України до аналізу першого етапу медичної реформи

Президент України Володимир Зеленський ініціює створення колегії за участі відомих лікарів країни, які до 1 березня проаналізують перебіг медичної реформи. З квітня розпочнеться другий етап реформування галузі.

«Вчора ми поставили таке завдання: на цьому тижні зберемо колегію. Я хочу, щоб вони надали всі висновки щодо частини реформи, яка була, і частини, яка буде. Щоб у нас, у лікарів та звичайних людей не було в майбутньому жодних сюрпризів», – зазначив Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ в Борисполі Київської області.

За словами Президента, колегія має оперативно проаналізувати перебіг медичної реформи.

«Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити всю цю реформу, дати її аналіз і сказати: туди ми йдемо всією країною чи не туди, і що треба зробити, щоб у нас була нормальна зарплата, медицина та нормальні умови», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що фахівці мають проінформувати суспільство про результати реформи.

«Я дуже хочу, щоб цей аналіз був до 1 березня. Тому що з квітня починається запуск другої частини (медичної реформи. – Ред.)», – резюмував Володимир Зеленський.