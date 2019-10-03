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Володимир Зеленський: Хочемо зростання економіки понад заплановані 3,7%

28 жовтня 2019 року - 21:32

Володимир Зеленський: Хочемо зростання економіки понад заплановані 3,7%

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вазілом Гудаком висловив сподівання, що Україна перевершить заплановані показники економічного зростання, та запросив ЄІБ долучитися до реалізації інфраструктурних проектів.

«Сьогодні головне, чого прагне наша команда, – це великі зміни», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував ЄІБ за підтримку України.

Глава держави зазначив, що влада має великі сподівання щодо розвитку країни та докладає для досягнення цієї мети максимум зусиль.

«У нас справді дуже великі очікування. Хочемо зростати більше, ніж заплановано. Наш консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік – 3,7%. Але ми прагнемо більш швидкого зростання», – підкреслив він.

За словами Володимира Зеленського, щоб таке зростання стало можливим, уряд і парламент розробили низку законопроектів, і вже за перші місяці роботи нового складу Верховної Ради народні депутати ухвалили закон про концесію, дерегуляційні закони та розблокували приватизацію державних підприємств. Це допоможе залучити інвестиції в інфраструктуру та сприятиме створенню нових робочих місць. Також ухвалено низку законів щодо перезавантаження правоохоронної системи України, що дуже важливо для захисту прав інвесторів.

Президент України підкреслив, що один із головних пріоритетів – це інвестиції в розвиток транспортної інфраструктури. Тому Україна зацікавлена у спільних проектах з ЄІБ, спрямованих, зокрема, на відновлення інфраструктури та будівництво доріг у Донецькій і Луганській областях, на розвиток аграрного сектору та підтримку малого й середнього бізнесу.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз портфель проектів Європейського інвестиційного банку в Україні сягнув 5,9 млрд євро, і є потенціал до його збільшення.

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