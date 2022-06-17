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І Україна, і держави Західних Балкан однаково зацікавлені у єдиній Європі – звернення Президента Володимира Зеленського до учасників Діалогу Преспанського форуму
І Україна, і держави Західних Балкан однаково зацікавлені у єдиній Європі – звернення Президента Володимира Зеленського до учасників Діалогу Преспанського форуму

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Зустріч Президента України та Прем‘єр-міністра Великої Британії у Києві
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Володимир Зеленський і Борис Джонсон відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир і прогулялися Михайлівською площею

17 червня 2022 року - 20:15

Володимир Зеленський і Борис Джонсон відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир і прогулялися Михайлівською площею

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває в нашій країні з візитом, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

Лідери двох держав поставили свічки біля іконостаса.

Борис Джонсон поцікавився історією монастиря та його внутрішнім оздобленням. Священнослужителі подарували Прем’єр-міністру Великої Британії ікону Почаївської Божої Матері.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів.

Експозицію розгорнуто на Михайлівській площі у Києві. Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика «Тигр». Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.

Лідери двох держав поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю.

«Хочу подякувати за службу, за те, що ви захищаєте нас, нашу державу. Бережіть себе!» – сказав Володимир Зеленський.

«Бажаю успіхів і вітаю з тим, що ви знищили цю техніку», – зазначив Борис Джонсон.

Президент України і Прем'єр-міністр Великої Британії привітали киян, які зібралися біля Михайлівської площі.

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Зустріч Президента України та Прем‘єр-міністра Великої Британії у Києві

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