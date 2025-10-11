Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю – звернення Президента
Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю – звернення Президента

11 жовтня 2025 року - 18:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили захист життя в Україні та посилення щодо ППО, нашої стійкості й далекобійності

12 жовтня 2025 року - 16:42

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили протидію російським ударам та скоординували контакти з іншими партнерами

12 жовтня 2025 року - 14:59

Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю – звернення Президента

11 жовтня 2025 року - 18:48

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти захиститися від обстрілів та посилити стійкість енергосистеми

11 жовтня 2025 року - 17:57

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв

11 жовтня 2025 року - 12:16

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили захист життя в Україні та посилення щодо ППО, нашої стійкості й далекобійності

12 жовтня 2025 року - 16:42

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили захист життя в Україні та посилення щодо ППО, нашої стійкості й далекобійності

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Це вже друга продуктивна бесіда лідерів за ці два дні. Вчора Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися щодо тематики на сьогодні й зараз обговорили всі аспекти ситуації.

Президенти говорили про захист життя в Україні, посилення щодо ППО, нашої стійкості й далекобійності. Було багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається.

Лідери домовилися продовжити розмову, команди готуються.

Версія для друку