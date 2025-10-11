Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили захист життя в Україні та посилення щодо ППО, нашої стійкості й далекобійності

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Це вже друга продуктивна бесіда лідерів за ці два дні. Вчора Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися щодо тематики на сьогодні й зараз обговорили всі аспекти ситуації.

Президенти говорили про захист життя в Україні, посилення щодо ППО, нашої стійкості й далекобійності. Було багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається.

Лідери домовилися продовжити розмову, команди готуються.