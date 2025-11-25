Олена Зеленська: Найголовніший запит постраждалих – не тільки на повагу й безпеку, а й на покарання злочинців і справедливість

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Міжнародній конференції «Об’єднані заради справедливості: зміцнення партнерства для підтримки постраждалих від СНПК». Захід відбувся в межах головування України в Глобальному альянсі із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів.

Українське головування в альянсі спрямоване на зміцнення глобальної координації, накопичення практичних інструментів підтримки постраждалих та адвокацію запобігання таким злочинам у всьому світі. За час головування України склад альянсу збільшився до 33 членів.

«Україна має болючий досвід у цій темі через численні випадки сексуального насильства, яке чинять російські загарбники над беззахисними людьми: жінками, чоловіками, дітьми, цивільними, полоненими військовими. Ми дізнаємося дедалі більше таких фактів, коли постраждалі зважуються говорити. Інколи для цього потрібні роки», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська наголосила: для того щоб усі постраждалі могли говорити про пережите, держава створює відповідні умови.

«За підтримки міжнародних партнерів вдалося масштабувати наявні сервіси, мобільні бригади, центри допомоги, навчати психологів, правоохоронців нетравматичного спілкування. Та найголовніший запит постраждалих – не тільки на повагу й безпеку, а й на покарання злочинців і справедливість. Саме тому в Україні з’явився закон щодо правового та соціального захисту постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ, та невідкладних проміжних репарацій. Дуже сподіваюся, що він скоро й повною мірою запрацює», – сказала дружина Президента.

Під час конференції також обговорили впровадження пілотного проєкту невідкладних проміжних репарацій. За час його реалізації надійшло 1208 звернень, уже погоджені майже 950 репарацій, а понад 600 постраждалих отримали виплати. Ця ініціатива також стала практичною базою для формування законопроєкту про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ.

На конференції серед іншого йшлося про важливість забезпечення його реального впровадження.