Щоденний бойовий результат української армії, наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси – звернення Президента
26 листопада 2025 року - 20:12

Експорт російської нафти зменшився вже на 15-20 % завдяки санкціям – Владислав Власюк

26 листопада 2025 року - 21:45

Щоденний бойовий результат української армії, наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси – звернення Президента

26 листопада 2025 року - 20:02

Олена Зеленська: Найголовніший запит постраждалих – не тільки на повагу й безпеку, а й на покарання злочинців і справедливість

26 листопада 2025 року - 17:35

Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

26 листопада 2025 року - 15:39

Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
22 листопада 2025 року - 13:33

26 листопада 2025 року - 21:45

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк провів зустрічі з делегаціями Сполучених Штатів Америки та Данії.

Під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном обговорили вплив нещодавніх санкцій Сполучених Штатів проти російських нафтових компаній і посилення контролю за виконанням експортних обмежень з боку G7 щодо постачання компонентів, критичних для виробництва російської зброї.

За словами Владислава Власюка, завдяки обмеженням, які вже запроваджені, видобуток сирої нафти в РФ до кінця року зменшиться на 5 %, а експорт уже знизився на 15-20 %. Крім того, збільшується дефіцит місцевих бюджетів у регіонах Росії.

Спільна робота над наступним пакетом санкцій Євросоюзу була однією з ключових тем під час зустрічі з директором з питань економічної безпеки МЗС Данії Міхаелем Лунном Єппесеном, санкційним координатором Данії Саймоном Фастерк'єром К'єльдсеном та Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Сьоренсеном.

Учасники зустрічі зазначили, що 20-й пакет повинен охоплювати подальші обмеження фінансового сектору, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту, а також додаткові обмеження щодо західних компонентів, які Росія використовує у сфері ВПК. Україна вже передала Євросоюзу відповідні пропозиції.

