Експорт російської нафти зменшився вже на 15-20 % завдяки санкціям – Владислав Власюк

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк провів зустрічі з делегаціями Сполучених Штатів Америки та Данії.

Під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном обговорили вплив нещодавніх санкцій Сполучених Штатів проти російських нафтових компаній і посилення контролю за виконанням експортних обмежень з боку G7 щодо постачання компонентів, критичних для виробництва російської зброї.

За словами Владислава Власюка, завдяки обмеженням, які вже запроваджені, видобуток сирої нафти в РФ до кінця року зменшиться на 5 %, а експорт уже знизився на 15-20 %. Крім того, збільшується дефіцит місцевих бюджетів у регіонах Росії.

Спільна робота над наступним пакетом санкцій Євросоюзу була однією з ключових тем під час зустрічі з директором з питань економічної безпеки МЗС Данії Міхаелем Лунном Єппесеном, санкційним координатором Данії Саймоном Фастерк'єром К'єльдсеном та Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Сьоренсеном.

Учасники зустрічі зазначили, що 20-й пакет повинен охоплювати подальші обмеження фінансового сектору, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту, а також додаткові обмеження щодо західних компонентів, які Росія використовує у сфері ВПК. Україна вже передала Євросоюзу відповідні пропозиції.