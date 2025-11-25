Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував очільниці Єврокомісії за чітку позицію та меседжі на підтримку України під час її сьогоднішнього виступу в Європейському парламенті.

Лідери мають однакове бачення: поки Росія відкидатиме всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна та фінансова допомога Україні – тривати.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу Євросоюзу над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України.

Сторони також скоординували контакти на найближчий час.