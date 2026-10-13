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Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили загострення ситуації через російські удари по Україні

15 жовтня 2026 року - 22:21

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили загострення ситуації через російські удари по Україні

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Лідери обговорили ситуацію з російськими обстрілами, яка загострюється кожного дня. Глава держави розповів, що фактично постійно росіяни застосовують «шахеди». Лише за сьогодні поранені 52 людини. Протягом дня були удари по магазину, фармацевтичному заводу, логістиці.

Дональд Туск висловив співчуття Україні через жорстокі російські удари й запевнив у продовженні допомоги з боку Польщі. Володимир Зеленський відзначив польську допомогу в захисті від цих російських атак.

«Ми дуже вдячні Прем’єр-міністру, команді, уряду й усьому Польському народові за те, що ви залишаєтеся з нами в цій абсолютно варварській війні Росії проти України. Дякую за підтримку й за те, що ми зберігаємо тісний контакт упродовж цих надзвичайно складних місяців. Це дуже важкі часи. Ідеться вже не лише про дні й ночі – вони атакують нас 24/7», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський і Дональд Туск детально обговорили всі наявні загрози та кроки, які допоможуть зміцнити захист України від російських ударів.

Президент подякував Прем’єр-міністру Польщі за чітку та принципову позицію щодо санкцій: не може бути кроків, які допомагають Росії продовжувати цю війну.

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