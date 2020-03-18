Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили взаємодію України та Канади у боротьбі з поширенням коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, основною темою якої стала протидія пандемії коронавірусу та надання допомоги населенню обох країн.

Володимир Зеленський висловив щиру підтримку Джастіну Трюдо та його родині, побажавши якнайшвидшого одужання від коронавірусу дружині Софі.

Президент поінформував Прем’єр-міністра Канади про заходи, яких вживає Україна для захисту від поширення вірусу. Було відзначено готовність до координації зусиль двох країн та взаємної підтримки у боротьбі з поширенням захворювання.

Джастін Трюдо наголосив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати.

Він також пообіцяв Володимиру Зеленському сприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.