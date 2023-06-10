Володимир Зеленський і Джастін Трюдо під час зустрічі в Києві обговорили ситуацію на фронті й допомогу регіонам України, постраждалим унаслідок російського екоциду

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави зазначив, що радий вітати в Києві Прем’єр-міністра Канади й представників його команди, які принципово підтримують нашу державу та людей у великій боротьбі за свободу.

За словами Володимира Зеленського, під час сьогоднішньої зустрічі значну частину часу лідери приділили двом питанням: ситуації на полі бою та стану справ у південних районах України, які постраждали від російського екоциду внаслідок підриву дамби на Каховській гідроелектростанції.

«Я вдячний і тобі, Джастіне, особисто, і всій Канаді за готовність зробити нові кроки в допомозі нашим воїнам. Ми обговорили наші потреби в артилерії та бронетехніці. І це те, в чому підтримка Україні потрібна якнайшвидше. Обговорили й формування нових коаліцій захисту життя від російського ракетного та авіаційного терору – нашої коаліції «Петріотів», коаліції винищувачів. Крок за кроком ми наповнюємо змістом відповідні домовленості з нашими партнерами», – сказав Президент під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Джастіном Трюдо.

Співрозмовники також детально обговорили ситуацію, що склалася після знищення Росією споруд Каховської ГЕС.

«Я поінформував про нашу рятувальну операцію й про те, якої масштабної шкоди цей російський теракт завдав нашим людям, нашій природі, нашій економіці. Точно знаємо, що потрібно зробити, щоб допомогти людям і якнайшвидше подолати наслідки цього екоциду. І я вдячний Канаді за готовність підтримувати», – зазначив Глава держави.

Крім того, під час переговорів ішлося про розмінування в Україні.

«Канада вже нам допомагає. Визначилися щодо того, як можна наростити цю співпрацю та врятувати ще більше життів громадян України», – сказав Володимир Зеленський.

Він також констатував: Канада – серед тих країн, які найактивніше підтримують необхідність безпекової визначеності для України щодо НАТО. Ця підтримка була зафіксована в документі, підписаному за результатами зустрічі з Джастіном Трюдо.

«Сьогодні ми зафіксували в нашій спільній із паном Прем’єр-міністром декларації канадську підтримку членства України в НАТО. Впевнений, разом зробимо все, щоб саміт Альянсу у Вільнюсі справді відповідав вимогам часу і був позитивним для всіх, позитивним для України й для нашої перспективи членства», – наголосив Президент.

Окремо Глава держави подякував за рішення уряду Канади подовжити ще на рік режим безмитного ввезення товарів з України, що дуже важливо під час війни для української економіки та людей.

«Хочу відзначити, що це не лише підтримка наших експортерів – це дуже вагома підтримка наших людей, усього нашого суспільства. Попри всі намагання Росії зламати наш народ українці продовжують боротися за незалежність і свободу», – сказав він.

Під час переговорів Володимир Зеленський і Джастін Трюдо торкнулися теми арешту та конфіскації російських активів. Президент констатував, що в цьому питанні Канада займає лідерську позицію, і подякував за рішення канадської сторони щодо передачі Україні конфіскованого російського вантажного літака Ан-124.

Крім того, на зустрічі йшлося про відновлення України, залучення канадського бізнесу до цього процесу й до реалізації конкретних проектів.

Президент також висловив співчуття й підтримку всім канадцям, які зараз проходять через випробування лісовими пожежами, і зазначив, що у разі потреби Україна готова допомогти в їх ліквідації.

«Ми ніколи не залишаємося байдужими до загроз життю. Ми готові допомогти нашими пожежними командами, якщо це знадобиться», – акцентував він.

«І в нашій перемозі ми будемо так само разом, як зараз, на нашому шляху захисту життя й людей», – резюмував Глава держави та ще раз подякував особисто Джастіну Трюдо, Канаді, її народу та українській громаді в цій країні за підтримку.

Прем’єр-міністр зі свого боку зазначив, що для нього надзвичайно важливо бути особисто в Україні, аби засвідчити солідарність Канади з українцями, які продовжують хоробру боротьбу за демократію.

«Ми захищатимемо й підтримуватимемо вас, скільки буде потрібно», – сказав Джастін Трюдо.

Він оголосив про надання 500 млн канадських доларів нового фінансування для військової допомоги.

Прем’єр-міністр також повідомив про продовження угоди щодо підготовки українських військових та участь Канади в багатонаціональних навчаннях із керування літаками й танками «Леопард».

Крім того, Канада передасть набої й ракети для захисту українського неба.

Також, за словами Джастіна Трюдо, Канада підтримує застосування щодо агресора санкцій та інших економічних заходів.

«Канада була першою з країн G7, яка ухвалила законодавство, що дало нам змогу забезпечити саме конфіскацію російських активів. Минулої весни російський літак «Антонов» приземлився в аеропорту «Пірсон» у Торонто. Щойно він приземлився, ми негайно його затримали», – сказав він і додав, що завдяки ухваленому законодавству це повітряне судно було конфісковане й нині розпочинається процес передачі цього активу Україні для того, щоб він більше ніколи не використовувався Росією для підтримки її війни.

Підрив Каховської ГЕС голова уряду Канади назвав безпосереднім результатом війни Росії проти України, який став катастрофічним для десятків тисяч людей. Джастін Трюдо наголосив, що Канада надасть додаткову допомогу для подолання наслідків цієї катастрофи.

Прем’єр-міністр Канади також розповів про запуск програми психологічної підтримки українців.

Джастін Трюдо подякував Володимиру Зеленському за сьогоднішню зустріч і запевнив у подальшій підтримці з боку Канади.

«Український народ є натхненням для Канади, канадців та всього світу. Це момент, який впливає на всю Україну та весь світ. Ви боретеся за свою країну й за такі цінності, як демократія, свобода, повага, гідність. Але, відстоюючи Україну, ви також боретеся за майбутнє всіх нас. Канада продовжуватиме стояти пліч-о-пліч і з Україною, і з демократіями в усьому світі. Дякую вам», – сказав Прем’єр-міністр, звертаючись до Президента України.