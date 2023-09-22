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Виступ Президента й першої леді України перед представниками урядових і ділових кіл США, пресою та українською громадою
Виступ Президента й першої леді України перед представниками урядових і ділових кіл США, пресою та українською громадою

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Робочий візит Президента України та першої леді до Канади
Робочий візит Президента України та першої леді до Канади

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Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою

22 вересня 2023 року - 22:47

У межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади було підписано двосторонні документи.

Зокрема, Глава Української держави та очільник канадського уряду підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Документ допомагатиме створенню нового сприятливого клімату для економічних відносин між двома країнами, для розвитку торгівлі товарами та послугами, інвестицій, формування розвинутої конкурентоспроможної ринкової економіки відповідно до національних пріоритетів, розвитку її ключових галузей, здійснення системних реформ та підвищення загального добробуту населення.

Також у присутності Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо підписано Меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та канадською «Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед» щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Документ передбачає опрацювання можливої участі канадської AECON в будівництві Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС.

Меморандум скріпили підписами Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота та засновник і голова «Ейкон Груп Інкорпорейтед» Джон М. Бек.

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Робочий візит Президента України та першої леді до Канади

22 вересня 2023 року - 16:18
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