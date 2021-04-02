Володимир Зеленський і Джо Байден обговорили розвиток демократії в Україні та США

Відбулася перша особиста розмова у телефонному форматі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Президент США зазначив, що для нього дуже важлива Україна.

Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії – це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями.

«Україна та США стоять пліч-о-пліч, коли йдеться про зміцнення наших демократій. Я відданий ідеї реформування України, покращенню прозорості та досягненню миру», – зазначив Володимир Зеленський.

Президенти також акцентували увагу на важливості боротьби з олігархатом. Володимир Зеленський наголосив на тому, що політика України спрямована на системну деолігархізацію.

Володимир Зеленський детально зупинився на реформах, які впроваджуються в Україні. Зокрема, відзначив розбудову незалежної антикорупційної інфраструктури, поінформував про впровадження земельної реформи та реформу судочинства, а також реформування Конституційного Суду.

Президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом усього Європейського континенту, і наголосив на незмінній підтримці нашої держави з боку Сполучених Штатів.

Також співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму і деокупацію півострова. Президент України розповів про ініціативу саміту Кримської платформи.

«Кримська платформа – на сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові», – зазначив Володимир Зеленський і запросив Джо Байдена взяти участь у першому саміті ініціативи та відвідати Україну в день її незалежності.

Президент США зауважив, що з нетерпінням чекає на візит до України.

Глава Української держави також наголосив, що конкретні кроки щодо наближення України до членства в НАТО підуть на користь усьому Альянсу.

Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО.