Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни – звернення Президента
Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни – звернення Президента

7 серпня 2025 року - 20:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні скоординували наступні дипломатичні кроки для встановлення миру

7 серпня 2025 року - 23:36

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили продовження фінансової підтримки України

7 серпня 2025 року - 20:09

Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни – звернення Президента

7 серпня 2025 року - 20:01

Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

7 серпня 2025 року - 19:29

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні скоординували наступні дипломатичні кроки для встановлення миру

7 серпня 2025 року - 23:36

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні скоординували наступні дипломатичні кроки для встановлення миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Президент і Прем’єр-міністерка обмінялися деталями своїх нещодавніх контактів з іншими лідерами. Глава держави зазначив: для України важливо, щоб усі партнери були повністю поінформовані про ситуацію.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили важливість участі представників Європи разом зі США у процесі досягнення реального й чесного миру.

Президент наголосив, що війна триває на Європейському континенті, Україна рухається до членства в ЄС, Євросоюз братиме участь у повоєнному відновленні нашої країни – саме тому голос Європи має бути обов’язково врахований.

Голова Ради міністрів Італії повністю підтримує позицію, що не можна говорити про майбутнє Європи без Європи.

Сторони також скоординували наступні спільні кроки, зокрема контакти з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, і домовилися підтримувати постійний зв’язок.

Володимир Зеленський подякував Джорджі Мелоні за принципову позицію та незмінну підтримку України.

Версія для друку