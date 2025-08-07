Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні скоординували наступні дипломатичні кроки для встановлення миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Президент і Прем’єр-міністерка обмінялися деталями своїх нещодавніх контактів з іншими лідерами. Глава держави зазначив: для України важливо, щоб усі партнери були повністю поінформовані про ситуацію.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили важливість участі представників Європи разом зі США у процесі досягнення реального й чесного миру.

Президент наголосив, що війна триває на Європейському континенті, Україна рухається до членства в ЄС, Євросоюз братиме участь у повоєнному відновленні нашої країни – саме тому голос Європи має бути обов’язково врахований.

Голова Ради міністрів Італії повністю підтримує позицію, що не можна говорити про майбутнє Європи без Європи.

Сторони також скоординували наступні спільні кроки, зокрема контакти з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, і домовилися підтримувати постійний зв’язок.

Володимир Зеленський подякував Джорджі Мелоні за принципову позицію та незмінну підтримку України.