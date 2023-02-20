Володимир Зеленський і Джозеф Байден відкрили на Алеї сміливості іменну табличку, присвячену Президенту США

Президент України Володимир Зеленський і Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден після завершення переговорів у Києві відвідали Алею сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої американському лідеру.

Глава Української держави нагадав, що на Алеї закарбовані імена тих, хто був із нашою країною та підтримував українське суспільство у складні часи повномасштабного російського вторгнення.

«Сьогодні на Алеї сміливості в Києві ми відкриваємо табличку, присвячену пану Президенту Байдену. Перший дзвінок уночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна потужна увага до нашої боротьби й захисту української демократії, а також особистий внесок пана Президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі – це те, що назавжди залишиться в історії», – наголосив він.

«Україна вдячна вам, пане Президенте, Україна вдячна Сполученим Штатам Америки – усім американцям у всіх містах і громадах, які цінують свободу так само, як цінуємо її ми», – додав Володимир Зеленський.