Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили деталі роботи над кроками для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави зазначив, що Німеччина дуже допомагає Україні від самого початку повномасштабної війни – військово, фінансово та політично. Президент подякував за те, що Україна завжди може розраховувати на німецьке лідерство й підтримку.

Володимир Зеленський поділився свіжими деталями роботи над кроками для закінчення війни. Глава держави наголосив: важливо, щоб усі партнери були поінформовані.

Президент поінформував про те, що вчора українська команда повернулася з Женеви, надала повну доповідь та оновлений рамковий документ. За словами Глави держави, комунікація з американською стороною триває. Володимир Зеленський подякував за всі зусилля США та особисто Президента Дональда Трампа.

Лідери обговорили розвиток ситуації та скоординували наступні кроки. Також ішлося про порядок денний сьогоднішнього засідання Коаліції охочих, де Німеччина буде співголовувати.