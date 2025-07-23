Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю; усі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть – звернення Президента
Запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю; усі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть – звернення Президента

23 липня 2025 року - 19:19

Переглянути всі відео
ностанні новини

Посли України обговорили можливості для посилення міжнародної підтримки в поверненні викрадених Росією українських дітей

24 липня 2025 року - 20:00

Олена Зеленська: Маємо дати дітям гідне дитинство всупереч російській агресії

24 липня 2025 року - 19:30

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили подальшу підтримку України

24 липня 2025 року - 18:57

Ігор Жовква: Агрохаб у Єгипті – амбітна мета України для зміцнення регіонального партнерства

24 липня 2025 року - 14:55

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв
Президент вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

22 липня 2025 року - 18:35

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили подальшу підтримку України

24 липня 2025 року - 18:57

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Антикорупційні органи його підтримали. Є спільна позиція: не має бути жодних втручань і впливів з боку Росії на роботу антикорупційної інфраструктури України. Володимир Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх Мерц висловив готовність допомогти.

Окремо під час розмови йшлося про реалізацію домовленостей із ЄС і роботу щодо відкриття першого переговорного кластера про вступ України до Євросоюзу. Канцлер ФРН запевнив в абсолютній підтримці нашої країни в цьому питанні.

Президент поінформував про ситуацію на фронті. Він наголосив, що є потреба в додатковому фінансуванні для виробництва дронів. Лідери домовилися разом працювати над тим, щоб знайти можливість для збільшення кількості дронів, передусім перехоплювачів.

Володимир Зеленський подякував за німецьке лідерство в Європі щодо наданої Україні підтримки та відзначив, що лише цього року сума допомоги з боку ФРН становитиме понад 9 млрд євро.

Лідери також обговорили подальшу співпрацю в різних форматах, зокрема в межах «Рамштайну», та домовилися працювати над підготовкою наступного засідання.

Версія для друку