Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Антикорупційні органи його підтримали. Є спільна позиція: не має бути жодних втручань і впливів з боку Росії на роботу антикорупційної інфраструктури України. Володимир Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх Мерц висловив готовність допомогти.

Окремо під час розмови йшлося про реалізацію домовленостей із ЄС і роботу щодо відкриття першого переговорного кластера про вступ України до Євросоюзу. Канцлер ФРН запевнив в абсолютній підтримці нашої країни в цьому питанні.

Президент поінформував про ситуацію на фронті. Він наголосив, що є потреба в додатковому фінансуванні для виробництва дронів. Лідери домовилися разом працювати над тим, щоб знайти можливість для збільшення кількості дронів, передусім перехоплювачів.

Володимир Зеленський подякував за німецьке лідерство в Європі щодо наданої Україні підтримки та відзначив, що лише цього року сума допомоги з боку ФРН становитиме понад 9 млрд євро.

Лідери також обговорили подальшу співпрацю в різних форматах, зокрема в межах «Рамштайну», та домовилися працювати над підготовкою наступного засідання.