Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили зустрічі на Близькому Сході та дипломатичну роботу для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави поінформував про свій візит у країни Близького Сходу та систему захисту, яку Україна пропонує партнерам.

«Вдячний за високу оцінку нашого внеску в посилення захисту життів. Україна готова до аналогічної співпраці з країнами Європи заради безпеки нашого континенту», – зазначив Володимир Зеленський.

Фрідріх Мерц розповів про свої дипломатичні контакти. Лідери детально обговорили переговорний процес для закінчення війни Росії проти України та комунікацію української команди з американською стороною. Президент подякував канцлеру за принципову позицію: Україна ніколи не була й не буде перепоною на шляху до миру.

Україна готує контакти з партнерами в більш широкому колі, щоб скоординувати позиції та напрацювати спільні кроки. Зокрема, наступного місяця буде багато двосторонньої роботи з Німеччиною.