Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц зустрілися з представниками німецького бізнесу

У Берліні Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися з представниками німецького бізнесу, щоб обговорити розширення співпраці.

Глава держави подякував німецьким бізнесменам за те, що вони продовжують працювати в Україні під час повномасштабної війни.

Президент наголосив, що економічна підтримка України в час російської агресії важлива, та закликав німецький бізнес розширювати присутність у нашій країні, зокрема реалізовувати інвестиційні проєкти.

Німецькі компанії відзначили роботу Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка допомагає іноземним інвесторам долати виклики, спричинені повномасштабною війною.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні уряди України та Німеччини підписали три документи про розширення співпраці в оборонній сфері. За його словами, важливо, щоб німецькі компанії налагоджували співпрацю з українськими підприємствами в різних галузях.

Значну увагу приділили співпраці в медичній сфері. На зустрічі були присутні представники компаній, що вже працюють в Україні та займаються протезуванням. Президент подякував за те, що вони допомагають українським воїнам відновлюватися, і наголосив: цю роботу важливо не лише продовжувати, а й масштабувати.

Під час зустрічі також обговорили участь німецького бізнесу у відбудові України після закінчення війни, конкретні напрями інвестицій та підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

Окрема увага – продовженню підтримки енергетичного сектору України. За словами Глави держави, важливо, щоб німецьке лідерство в цьому питанні зберігалося й надалі. Крім того, ішлося про розширення співпраці в галузі сільського господарства.

На зустрічі були присутні представники компаній Bayer AG, Hamburger Hafen und Logistik (HHLA), NOTUS energy GmbH, Ottobock SE & Co. KGaA, Siemens Healthineers AG, KfW Bankengruppe, Siemens Energy AG, Henkel AG & Co. KGaA.