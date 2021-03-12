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Звернення Президента України щодо останніх рішень РНБО
Звернення Президента України щодо останніх рішень РНБО

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Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда проведуть засідання Ради Президентів України та Литви

17 березня 2021 року - 12:30

На запрошення Президента Володимира Зеленського 18-19 березня 2021 року в Україні з офіційним візитом перебуватиме Президент Литви Гітанас Наусєда.

Глави держав зустрінуться у форматі віч-на-віч та проведуть чергове засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.

За результатами засідання Ради відбудеться підписання низки двосторонніх документів.

Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму «Україна 30. Малий і середній бізнес та держава», а також привітають учасників українсько-литовського економічного форуму «Економіка і пандемія: криза та нові можливості».

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