Володимир Зеленський і Говард Баффет відкрили на Алеї сміливості в Києві іменну табличку, присвячену американському благодійнику

Президент України Володимир Зеленський презентував філантропу, фермеру, бізнесмену та засновнику благодійного фонду The Howard G. Buffett Говарду Баффету табличку з його ім'ям, яку відкрили на Алеї сміливості в Києві.

Під час відкриття Глава держави відзначив вагомий внесок американського підприємця та філантропа, який допомагає Україні. Володимир Зеленський констатував: ім'я Говарда Баффета тепер буде поруч з іменами тих, хто був разом з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Загалом на Алеї сміливості вже 27 табличок.

«На цій табличці на площі Конституції вказано ваше ім’я та дату, коли ви вперше приїхали до України. Також на цій площі – люди, котрі були з нами, працювали з нами й допомагали з перших днів, місяців. Ваша персона – серед цих світових лідерів – друзів України. Дуже дякую, що ви тут», – сказав Президент.

Глава держави подякував Говарду Баффету за підтримку України під час агресивної війни, розв'язаної Росією.

«Ви неодноразово приїжджали в Україну, щоб надати допомогу всьому нашому народу, і дуже багато зробили для наших людей. Також надали значну підтримку в процесі розмінування України», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що ця підтримка важлива для українців.

Говард Баффет розповів Президенту про заходи, заплановані в межах його поточного візиту в Україну, та зустріч із першою леді, за ініціативою якої він реалізує низку проєктів. Благодійник подякував за відзначення його роботи й запевнив, що й надалі буде з українським народом.

У 2022 році фонд The Howard G. Buffett витратив в Україні на благодійні проєкти майже 150 млн дол. У 2023-му сума допомоги сягне близько 360 млн дол.

Основні проєкти фонду: будівництво фабрик-кухонь у Бучі та Лозовій, поліційних відділень у Бородянці, Ізюмі та кінологічного центру в Бучі; підтримка ДСНС обладнанням для розмінування (машинами, дронами, екіпіруванням); допомога з розслідуванням воєнних злочинів, а саме – передача кількох десятків машин для визначення ДНК.

Говард Баффет також надає допомогу фермерам через створений в Україні фонд Victory Harvest: безкоштовно передає комбайни, трактори, обладнання, насіння й добрива.

Підприємець профінансував створення Superhumans Center, закупівлю транспорту й сучасних травматологічних комплектів, життєво необхідних на передовій.

На Алеї сміливості в Києві вже, зокрема, відзначені: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Латвії у 2019–2023 рр. Егілс Левітс, Прем'єр-міністр Великої Британії у 2019-2022 рр. Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем'єр-міністр Словенії у 2020–2022 рр. Янез Янша, Прем'єр-міністр Польщі у 2017–2023 рр. Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Польщі у 2020–2022 рр. Ярослав Качинський, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн, засновник благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андрес.