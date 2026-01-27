Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили переговорний процес для досягнення миру та підготовку кроків для відновлення і повоєнного економічного розвитку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру за незмінну підтримку та поінформував про тристоронній формат зустрічей в Еміратах, які відбулися нещодавно, і підготовку до наступних зустрічей.

«Наша команда працює максимально конструктивно, змістовно. На жаль, російські удари по українській енергетиці та інфраструктурі не припиняються, і це, звісно, підважує дипломатичні зусилля», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив: нещодавні пакети енергетичної підтримки від Норвегії справді відчутні. Глава держави також відзначив, що Норвегія готова приєднатися до підготовки кроків для відновлення і повоєнного економічного розвитку України. Лідери домовилися і надалі розвивати спільні можливості в розбудові сучасних оборонних спроможностей.