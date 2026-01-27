Президент:

Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора – звернення Президента
27 січня 2026 року - 19:01

ностанні новини

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили енергетичну підтримку та продовження дипломатичної роботи

27 січня 2026 року - 19:04

27 січня 2026 року - 18:58

Українська виставка «Одна парта. Два сліди», присвячена освіті під час війни, відкрилася в Раді Європи

27 січня 2026 року - 16:46

Неможливо говорити про безпеку у Європі без гарантування безпеки в Україні – Ігор Жовква

27 січня 2026 року - 15:30

Президент України ушанував памʼять жертв Голокосту
Президент України ушанував памʼять жертв Голокосту

27 січня 2026 року - 13:34

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили переговорний процес для досягнення миру та підготовку кроків для відновлення і повоєнного економічного розвитку України

27 січня 2026 року - 15:14

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру за незмінну підтримку та поінформував про тристоронній формат зустрічей в Еміратах, які відбулися нещодавно, і підготовку до наступних зустрічей.

«Наша команда працює максимально конструктивно, змістовно. На жаль, російські удари по українській енергетиці та інфраструктурі не припиняються, і це, звісно, підважує дипломатичні зусилля», – зауважив Президент. 

Володимир Зеленський наголосив: нещодавні пакети енергетичної підтримки від Норвегії справді відчутні. Глава держави також відзначив, що Норвегія готова приєднатися до підготовки кроків для відновлення і повоєнного економічного розвитку України. Лідери домовилися і надалі розвивати спільні можливості в розбудові сучасних оборонних спроможностей.

