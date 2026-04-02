Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили посилення співпраці у сфері безпеки

1 квітня 2026 року - 18:42

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили ситуацію у світі загалом і двосторонню роботу зокрема. 

«Дуже розраховуємо на результати в комунікації з американською командою, вони нам усім потрібні. Готуємо також і нашу спільну роботу з європейськими партнерами на найближчі дні й тижні», – зазначив Президент.

Глава держави поінформував про зустрічі й перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки заради спільної безпеки. Президент наголосив, що вже є важливі домовленості й коло країн, які зацікавлені у безпековій співпраці з Україною, розширюється. 

За словами Володимира Зеленського, Україна відкрита до такої ж ефективної співпраці і з європейськими країнами. Вже закладено відповідну основу двосторонніми домовленостями щодо оборонних виробництв та інших спільних заходів. 

«Норвегія – один із лідерів підтримки для України, і логічно, що для нас природно бути партнерами в безпеці», – зазначив Президент.

Під час розмови також ішлося про конкретні кроки у співпраці. Команди продовжать роботу в цьому напрямі. 

«Наш підхід – саме довгострокове партнерство, яке може посилити і нас, і партнерів, і передусім це стосується захисту неба», – наголосив Глава держави.

