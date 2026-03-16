Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень – звернення Президента
16 березня 2026 року - 20:52

Переглянути всі відео
ностанні новини

Технологічні рішення України можуть бути корисними в таких ситуаціях, як блокування Ормузької протоки – Президент під час звернення до парламенту Великої Британії

18 березня 2026 року - 00:13

Звернення Президента України Володимира Зеленського до парламенту Великої Британії

17 березня 2026 року - 23:45

Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте посилення української ППО та розширення програми PURL

17 березня 2026 року - 21:56

Декларація про поглиблення співробітництва між Україною та Великою Британією у сфері безпеки та оборонної промисловості

17 березня 2026 року - 21:44

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Великої Британії
17 березня 2026 року - 17:00

Перейти до всіх галерей

17 березня 2026 року - 19:59

Володимир Зеленський і Кір Стармер провели першу зустріч у форматі стратегічного діалогу

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії провели першу зустріч у форматі стратегічного діалогу й підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.

«Дякую за вашу підтримку та особисті зусилля, щоб допомогти нам, і дякую Великій Британії за те, що ви були з нами протягом усієї цієї важкої зими – це була дійсно дуже важка зима. І, слава Богу, вона вже в минулому, але ми не можемо просто зупинитися – нам треба рухатися дуже швидко», – сказав Володимир Зеленський.

Основний фокус уваги під час зустрічі – розвиток спільного оборонного виробництва та посилення української протиповітряної оборони додатковими ракетами для систем ППО. Президент поінформував про ситуацію на фронті, російські атаки й потреби України для захисту життів. Лідери говорили про можливості та шляхи забезпечення необхідною кількістю ракет.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. 

«Я вважаю, що нам дуже важливо чітко визначити, що в центрі уваги має залишатися Україна. По-друге, нам дуже важливо залишатися чіткими та послідовними в тому, що Путін не може отримати вигоду від конфлікту в Ірані чи то у вигляді цін на нафту, чи то у вигляді послаблення санкцій. Нам дуже важливо зберігати рішучість у питанні підтримки України та робити все можливе, щоб послабити позиції Путіна», – наголосив Кір Стармер.

Володимир Зеленський і Кір Стармер також говорили про дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру й рішення, необхідні для посилення санкцій проти Росії, зокрема боротьбу з російським танкерним флотом.

ф

Версія для друку