Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили підтримку України з боку МВФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Глава держави подякував за увагу до України та програми, які допомагають посилювати українську економіку та стійкість, особливо зараз, коли російські удари та жорстка зимова погода створюють серйозні виклики.

Володимир Зеленський поінформував про російські атаки на енергетичний сектор та всю критичну інфраструктуру України, а також на житлові будинки. Лише сьогодні росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого понад 400 тис. людей залишилися без світла й тепла.

«Ви бачите, що атаки відбуваються не лише вночі, а й вранці та вдень. Вони використовують цей період, який дуже холодний, особливо впродовж цих двох тижнів, щоб атакувати нас якомога більше. В будь-якому разі ми вдячні за можливість мати макрофінансову стабільність завдяки відносинам із МВФ. Ми розраховуємо на продовження наших відносин. Ми розраховуємо на нову програму», – сказав Президент.

Директорка-розпорядниця МВФ розповіла, що перед зустріччю на власні очі побачила один з енергетичних об’єктів, що був пошкоджений унаслідок російських обстрілів. Вона висловила свою солідарність з Україною.

«Ми захоплюємося силою українського народу. І для нас честь бути інституцією, яка може простягнути вам руку допомоги», – наголосила Крісталіна Георгієва.

Директорка-розпорядниця МВФ також відзначила роботу, яку виконує Україна в межах своїх зобов’язань. Зі свого боку вона запевнила, що продовжить докладати зусиль для реалізації нової програми фінансування, над якою МФВ та уряд України працюють з осені минулого року. Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили підготовку цієї програми.

Нова програма передбачатиме розширене фінансування на 2026–2029 роки для підтримки макрофінансової стабільності, фінансування критично важливих оборонних та соціальних потреб і відбудови України після закінчення війни.