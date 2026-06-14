Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили подальшу підтримку України з боку МВФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Глава держави подякував за підтримку України й програми МВФ, які допомагають нашій економічній стабільності та є важливим сигналом довіри для всіх міжнародних партнерів.

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва детально обговорили продовження підтримки України й домовилися про подальшу співпрацю.

Президент поінформував про реалізацію реформ для зміцнення економічної безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що успішне завершення нещодавньої місії фонду є вагомим результатом і важливим кроком для подальшого зміцнення фінансової стабільності України.