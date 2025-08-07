Президент:

Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни – звернення Президента

7 серпня 2025 року - 20:05

7 серпня 2025 року - 20:05

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили продовження фінансової підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, щоб обговорити продовження фінансової підтримки України.

Глава держави поінформував про розмову з Президентом США та європейськими лідерами, яка відбулася напередодні, загалом про дипломатичну роботу для якнайшвидшого закінчення війни та наступні спільні з партнерами кроки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе для досягнення справедливого й тривалого миру вже цього року.

Президент подякував МВФ за фінансову підтримку України й зазначив, що розраховує на продовження співпраці.

Крісталіна Георгієва висловила співчуття у зв'язку з нещодавніми російськими атаками на Україну, зокрема обстрілом Києва, та відзначила стійкість українців у боротьбі з російською агресією.

Вона окремо наголосила на тому, що попри війну Україна виконує свої зобовʼязання перед МВФ і впроваджує необхідні реформи.

Сторони обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в повоєнний час. Президент зазначив: Україна готова швидко робити всі необхідні кроки. Він додав, що уряд уже працює над цим.

Окремо говорили про додаткове фінансування для українських воїнів і домовилися шукати рішення.

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва також домовилися провести особисту зустріч.

