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Володимир Зеленський і Майя Санду відзначили важливість спільної боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні

12 січня 2021 року - 15:49

Володимир Зеленський і Майя Санду відзначили важливість спільної боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні

Президент України Володимир Зеленський і Президент Молдови Майя Санду під час перемовин у Києві визначили пріоритетними сферами для спільного економічного імпульсу енергетику, інфраструктуру та транзит.

Сторони відзначили важливість спільної боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні, зокрема на придністровській ділянці.

«Це дійсно важлива сфера співпраці, враховуючи, зокрема, й наше прагнення інтеграції до спільного ринку з Європейським Союзом», – зауважив Президент України у своїй заяві за результатами зустрічі.

Також він відзначив чимало напрацювань для поглиблення співпраці в енергетичній сфері.

«Це збільшення обсягів зберігання природного газу молдовської сторони в українських сховищах, проекти транзиту європейського газу територією Молдови до України, відновлення постачання електроенергії до Молдови та транзиту електроенергії з України до Румунії, який пройде територією Молдови», – сказав Володимир Зеленський.

Також Президент України наголосив, що амбітний проект будівництва сучасної магістралі, яка з’єднає Київ та Кишинів, дасть змогу скоротити час подорожі між столицями держав до п’яти-шести годин, що активізує торгівлю, спростить транзит та покращить міжлюдські контакти.

Зі свого боку Президент Молдови зазначила, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським було домовлено про активізацію діалогу по лінії профільних установ двох країн, включно з продовженням діяльності робочих груп та двосторонніх галузевих комісій з поточних питань. Зокрема, сторони обговорили необхідність пошуку рішень у питаннях гарантування безпеки на спільному державному кордоні, охорони навколишнього середовища, співпраці в енергетичній галузі, питаннях взаємного визнання права власності відповідно до норм міжнародного права та в інтересах обох держав, розвитку двосторонньої торгівлі, лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Молдовою, а також у питаннях експлуатації Дністровської ГЕС.

«Ми домовилися пришвидшити пошук рішення для забезпечення взаємних поїздок на підставі посвідчення особи, що принесло б користь громадянам обох держав», – зауважила Майя Санду.

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Зустріч Президента України з Президентом Республіки Молдова

12 січня 2021 року - 12:05
Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Молдова Майї Санду під час її офіційного візиту в Україну, 12 січня 2021 року
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