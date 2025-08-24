Президент:

Звернення Президента з нагоди Дня Незалежності України
24 серпня 2025 року - 09:01

ностанні новини

Володимир Зеленський і Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою

24 серпня 2025 року - 18:38

Оборонна співпраця, гарантії безпеки та дипломатична підтримка: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Канади

24 серпня 2025 року - 18:27

Спільне комюніке між Україною та Канадою

24 серпня 2025 року - 17:51

З нагоди 34-ї річниці відновлення незалежності України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистих заходах на Софійській площі

24 серпня 2025 року - 17:35

Участь Президента в заходах з нагоди Дня Незалежності України
24 серпня 2025 року - 16:51

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.

Україна й Канада уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки 24 лютого минулого року. На той момент Канада була першою країною з-поза меж Європи, яка засвідчила свої безпекові зобов’язання щодо України. Таким чином держави започаткували стратегічне безпекове партнерство в різних сферах.

Також у присутності Володимира Зеленського й Марка Карні міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали Лист про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні.

Документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні для допомоги нашій державі та вдосконалення спільно виготовленої продукції.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали Угоду між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав і практику його застосування, розвиток навчання й підвищення кваліфікації, партнерство у сфері організації митного контролю, боротьби з митними правопорушеннями та залучення міжнародної технічної допомоги.

24 серпня 2025 року - 16:45
Зустріч Президента України Володимир Зеленського та Прем’єр-міністра Канади Марка Карні в Києві, 24 серпня 2025 року.
