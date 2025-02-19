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Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили координацію зусиль із партнерами

19 лютого 2025 року - 21:30

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави розповів про вчорашню зустріч із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, одним із ключових питань якої була роль Туреччини в наданні гарантій безпеки. У цьому процесі Україна потребує широкого представництва: країн Європи, включно з Великою Британією й Туреччиною, та США.

Марк Рютте поінформував про свою зустріч зі спецпредставником Президента Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кітом Келлогом. Меседжі, які він озвучив, свідчать про однакове бачення того, що війна має закінчитися гарантованим миром, а не тимчасовим припиненням вогню.

Президент України наголосив, що український народ повинен мати впевненість у тому, що через кілька місяців або років Росія не нападе знову.

Окремо під час розмови обговорили потенційні мирні перемовини, за столом яких повинна бути не лише Україна, а і Європа. Водночас до їх початку мають бути чітко окреслені гарантії безпеки, плани збереження армії та звільнення всіх полонених.

Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували позиції та майбутні контакти із союзниками.

Глава держави подякував Генсеку НАТО за підтримку, допомогу та зусилля заради захисту інтересів України.

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