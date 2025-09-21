Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09

Переглянути всі відео
ностанні новини

Посилення санкцій, використання заморожених активів та нові кроки у відповідь на російську ескалацію: відбулася зустріч президентів України та Франції  

25 вересня 2025 року - 02:17

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили розширення ініціативи PURL

25 вересня 2025 року - 01:31

Президент України провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом

25 вересня 2025 року - 01:11

У Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та Сирії, під час якої очільники МЗС підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин

25 вересня 2025 року - 00:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили розширення ініціативи PURL

25 вересня 2025 року - 01:31

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили розширення ініціативи PURL

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував за підтримку України та особливо відзначив PURL – спільну ініціативу НАТО та США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу.

Під час зустрічі детально обговорили ефективність PURL і її подальше розширення. За два місяці від створення програми її наповнення становить уже 2,1 млрд дол. Марк Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн – учасниць ініціативи.

Окремо йшлося про загрози від ескалації російської агресії. Президент назвав порушення повітряного простору країн – членів НАТО не помилками, а цілеспрямованими діями.

Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували свої позиції та узгодили наступні спільні кроки.

ф

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Виступ Президента України під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 24 вересня 2025 року.
Версія для друку