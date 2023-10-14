Володимир Зеленський і Марк Рютте оглянули постраждалий від російських обстрілів Спасо-Преображенський собор Одеси

Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідав Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси, який цього літа дуже постраждав від російського обстрілу.

Вони оглянули руйнування, завдані найбільшому православному храму Одеси внаслідок ракетного удару Росії по місту 23 липня поточного року. Тоді було повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.

Нині в цій пам’ятці культурної спадщини проводяться протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.

Володимиру Зеленському й Марку Рютте розповіли, що триває експертиза стосовно можливості відбудови храму.

Як відомо, уряд Італії та італійський бізнес уже висловили готовність долучитися до повного відновлення Спасо-Преображенського собору.