Володимир Зеленський і Марк Рютте відвідали метрошколу в Харкові

У Харкові Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте побували на уроках, які проводять у спеціально облаштованих класах на станції метро «Університет».

Лідери відвідали уроки математики, української та англійської мови й поспілкувалися з дітьми. Вони поцікавилися улюбленими предметами, захопленнями та мріями учнів і побажали їм успіхів.

На станції «Університет» навчається 858 дітей із 40 класів. Загалом приміщення для навчання обладнані на п'яти станціях Харківського метрополітену: «Університет», «Перемога», «Академіка Павлова», «Метробудівників» та «Тракторний завод». Сформовано 106 класів, у яких здобуває знання 2191 дитина. Освітній процес організовано у дві зміни. Крім учителя, в кожному класі працюють тьютор і психолог. Забезпечено медичне обслуговування, безкоштовне харчування, є інтернет, відеоспостереження та охорона. Дітей з усього міста безкоштовно підвозять автобусами в супроводі патрульної поліції.

У приміщеннях Харківського метрополітену у січні 2024 року розпочали роботу групи з підготовки дітей до школи. Їх у суботу та неділю відвідує 670 дітей. До програми залучено 17 садочків, створено 41 групу.

За час роботи метрошколу відвідали журналісти з 22 країн, а також представники міжнародних організацій: ООН, ЮНІСЕФ, USAID.