Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен відвідали поранених українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відвідали клінічний госпіталь, де лікуються поранені українські військові.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен, зокрема, поспілкувалися з воїнами, які зазнали поранень у боях на Курщині, на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

«Дякую вам за службу, за захист нашої держави. Одужуйте якомога швидше», – сказав він.

Володимир Зеленський також вручив військовим медикам орден княгині Ольги ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні».

«Дякую за те, що ви робите для наших хлопців. Велика повага за вашу роботу, за збереження життів. Низький вам уклін за це», – зазначив Президент.

Крім того, лідери оглянули обладнання, яке медики використовують для проведення операцій, а також ознайомилися з проєктом будівництва нового приймального відділення, розрахованого на 40 пацієнтів одночасно. У ньому будуть розташовані діагностичний центр, оглядова кімната, маніпуляційний кабінет і відділення інтенсивної терапії. Воно також буде інтегроване в перехід між хірургічним і травматологічним корпусами, що забезпечить швидкий і безбарʼєрний доступ до трьох будівель у комплексі.