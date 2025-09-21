Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09

ностанні новини

Саміт Міжнародної Кримської платформи вперше відбувся на світовій арені – на полях Генасамблеї ООН

24 вересня 2025 року - 23:18

Володимир Зеленський і Педро Санчес обговорили актуальну дипломатичну ситуацію

24 вересня 2025 року - 22:49

Президент: ООН має тиснути на Росію, щоб зупинити війну та запобігти катастрофі

24 вересня 2025 року - 22:25

Виступ Президента на п’ятому саміті міжнародної Кримської платформи в Нью-Йорку

24 вересня 2025 року - 22:21

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

24 вересня 2025 року - 22:49

Володимир Зеленський і Педро Санчес обговорили актуальну дипломатичну ситуацію

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави подякував за підтримку України й українців від самого початку повномасштабної російської агресії та зусилля Іспанії для досягнення реального миру.

Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію в мирному процесі. Президент наголосив, що російський очільник продовжує робити все, щоб затягнути війну ще більше, тому відкидає мирні ініціативи та уникає зустрічі на рівні лідерів. Глава держави також розповів про ситуацію на фронті та втрати, яких зазнає Росія. 

Педро Санчес наголосив на тому, що для досягнення миру важливо зберігати єдність Європи та США, зокрема продовжувати співпрацю в межах коаліції охочих.

Окремо йшлося про переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі. Президент наголосив, що Україна та Молдова очікують на одночасне відкриття першого кластера найближчим часом. Прем’єр-міністр Іспанії запевнив у продовженні політичної підтримки.

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Виступ Президента України під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 24 вересня 2025 року.
