Володимир Зеленський і Педро Санчес обговорили актуальну дипломатичну ситуацію

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави подякував за підтримку України й українців від самого початку повномасштабної російської агресії та зусилля Іспанії для досягнення реального миру.

Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію в мирному процесі. Президент наголосив, що російський очільник продовжує робити все, щоб затягнути війну ще більше, тому відкидає мирні ініціативи та уникає зустрічі на рівні лідерів. Глава держави також розповів про ситуацію на фронті та втрати, яких зазнає Росія.

Педро Санчес наголосив на тому, що для досягнення миру важливо зберігати єдність Європи та США, зокрема продовжувати співпрацю в межах коаліції охочих.

Окремо йшлося про переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі. Президент наголосив, що Україна та Молдова очікують на одночасне відкриття першого кластера найближчим часом. Прем’єр-міністр Іспанії запевнив у продовженні політичної підтримки.