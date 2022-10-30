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Володимир Зеленський і Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

31 жовтня 2022 року - 19:05

Володимир Зеленський і Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Під час зустрічі в Києві Президент Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

У декларації висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці «відкритих дверей» НАТО.

З підписанням документа на рівні Президента України та Прем’єр-міністра Чехії зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття Українською державою членства в НАТО щойно дозволять умови.

У декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Як наголосив Володимир Зеленський, це – перший документ, який підписує Україна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

«Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу щойно дозволять умови», – сказав Президент.

Він подякував чеським друзям України й особисто Прем’єр-міністру Петру Фіалі за лідерство в питанні євроатлантичної інтеграції нашої держави, адже це те, що наближає Україну та всю Європу до довготривалого миру й безпеки.

«Будемо працювати, щоб такі спільні декларації були підписані й з іншими державами – членами НАТО», – зазначив Володимир Зеленський.

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