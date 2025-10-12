Володимир Зеленський і Петр Павел обговорили ідеї, які можуть посилити Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Чехії Петром Павелом.

Глава держави подякував Чехії за надану допомогу та підтримку України й українців від самого початку повномасштабної війни.

Володимир Зеленський поінформував про російські удари по українських містах і громадах, по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі й наголосив, що Росія застосовує сотні дронів щодня.

Лідери обговорили продовження підтримки України. Ішлося про чеську ініціативу з постачання снарядів та інші ідеї, які допоможуть посилити Україну і наш захист саме зараз.

Президенти домовилися, що команди обох країн усе оперативно опрацюють.