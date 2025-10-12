Президент:

Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам «томагавки», і це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру – звернення Президента
12 жовтня 2025 року - 17:17

ностанні новини

Володимир Зеленський і Петр Павел обговорили ідеї, які можуть посилити Україну

13 жовтня 2025 року - 17:40

Президент: Повітряний терор – це останній хід Путіна, ми маємо його зупинити

13 жовтня 2025 року - 13:52

Звернення Президента до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО

13 жовтня 2025 року - 13:36

12 жовтня 2025 року - 17:13

Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв

11 жовтня 2025 року - 12:16

13 жовтня 2025 року - 17:40

Володимир Зеленський і Петр Павел обговорили ідеї, які можуть посилити Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Чехії Петром Павелом.

Глава держави подякував Чехії за надану допомогу та підтримку України й українців від самого початку повномасштабної війни.

Володимир Зеленський поінформував про російські удари по українських містах і громадах, по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі й наголосив, що Росія застосовує сотні дронів щодня.

Лідери обговорили продовження підтримки України. Ішлося про чеську ініціативу з постачання снарядів та інші ідеї, які допоможуть посилити Україну і наш захист саме зараз.

Президенти домовилися, що команди обох країн усе оперативно опрацюють.

