Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам «томагавки», і це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Щойно я говорив із Президентом Трампом – і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас – нашу ППО, усі наші можливості захисту: «петріоти» передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам «томагавки», це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовились із Президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат.

Говорив сьогодні також із Президентом Франції Макроном: теж ключове – це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи наступних тижнів, ми координуємо наші позиції. Ми домовились, що наші військові передадуть Франції найперші потреби, і ми пришвидшуємо постачання. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції – саме український контроль, саме наші українські фахівці є стовідсотковою гарантією безпеки. Росія не має інтересу повертати безпеку – їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. Росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС – уже майже три тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути. Росія користується моментом – і це зосередженість світової дипломатії на Близькому Сході. Путін пішов на ескалацію на ЗАЕС, також Росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці. Фактично зараз саме ударами з повітря росіяни намагаються компенсувати те, що не досягли результатів на землі – тих результатів, яких хотіли за весну та літо. І наші воїни – просто молодці, дякую вам, хлопці, стримали все це. Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні – більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», 33-го штурмового полку та іншим нашими підрозділам, які були задіяні. Важливо, щоб були зараз успішні наші контрнаступальні дії у дипломатії: кожен має бути результативним – по лінії МЗС, всіх державних інституцій, також неформальної нашої дипломатії. Мільйони наших людей у державі працюють зараз, щоб Україна могла захиститись, щоб Україна мала достатньо зброї, достатньо підтримки.

Героїчно працюють зараз наші енергетики, ремонтні бригади, багато наших комунальних служб, ДСНС передусім – дякую всім вам за ефективність. Я хочу сьогодні відзначити тих, хто цими днями проявив найбільшу фаховість та відданість справі. Багато таких команд по всій країні, різні наші працівники. Зокрема Сергій Тітов та Андрій Євменов із Шостки, «Сумиобленерго». Дякую вам. Дмитро Гелевер та Віктор Ладур – працівники Укрнафти на Сумщині. Максим Савченко, Ігор Бокарьов, Євген Краснокутський – працівники Укргідроенерго із Запорізької області. Я дуже вам дякую, хлопці, та всім вашим колегам. Максим Бокач та Юрій Бриж на Київщині. Дякую. Чернігівщина – надзвичайно складна ситуація, як і на Сумщині, на Харківщині, на Донеччині через постійні російські удари, тривоги, зальоти російських дронів. Тільки цієї пʼятниці від удару російського дрона по машині енергетиків на Чернігівщині дві людини, на жаль, загинули. Це Анатолій Савченко й Руслан Дейнега. Мої співчуття. Ще троє були поранені: Анатолій Топтун, Олександр Чуйко, Артур Оболенський – це саме енергетики, люди, які працюють, щоб інші могли жити. Сьогодні був удар російського дрона по підстанції на Київщині – теж, на жаль, люди постраждали. І постійно під ударами наші енергетики, та кожен, хто працює для відновлення, для ремонтів, для генерації, для постачання, – справжній герой, я дякую всім вам. Так само інші наші області: Полтавщина, Одеська область, Дніпровщина, регіони Центральної й Західної України. Всюди, де це потрібно, – завжди наші люди на захисті життя. Я пишаюся всіма вами, пишаюся кожним. Пишаюся нашим народом! Народом України!

Слава Україні!