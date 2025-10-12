Звернення Президента до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО

Щиро дякую вам!

Пані та панове!

Дякую за вашу увагу до України й за підтримку нашого народу і нашої країни.

І дозвольте мені сьогодні відзначити Словенію, яка зараз приймає Парламентську асамблею НАТО. Словенія підтримувала нас від початку цієї війни, як і інші вільні країни, і ми цінуємо це. Роберте, пане Прем'єр-міністре, дякую вам за вашу особисту участь. І Маркосе, пане президенте асамблеї, дякую за сьогоднішнє запрошення й за вашу підтримку.

Спершу про ситуацію на фронті. Це важливо, оскільки наші люди стримали чергову хвилю російських атак у Сумській і Донецькій областях. І це ще раз доводить, що Росія не може досягти своїх цілей, коли наша єдність генерує достатню підтримку.

Росія вже не вперше провалює виконання наказу Путіна про захоплення Донбасу. Вони постійно переносять цю безглузду мету.

Влітку вони сказали Сполученим Штатам Америки та іншим країнам, що зроблять це за кілька місяців – до жовтня чи листопада. Натомість зараз наші війська просуваються вперед. Наші результати стали можливими завдяки тому, що в нас більше немає такої великої нестачі штатного озброєння, як раніше. Дечого досі бракує, але ми наполегливо працюємо над розвитком нашої промисловості, щоб вона могла постачати більше. Хочу підкреслити: ми постійно нарощуємо виробництво власної зброї. Понад 40 % зброї на фронті зараз виготовлено в Україні. Але кожен пакет військової підтримки від ваших країн важливий і досі.

І прошу вас продовжувати підтримувати нас, щоб ми могли й далі змушувати росіян оборонятися. Що гірші будуть справи в Росії на фронті, то більшим буде внутрішній тиск на Путіна, який змусить його до серйозних переговорів.

Другий момент.

Щоб приховати свої невдачі на землі, Росія почала нову хвилю повітряного терору проти України – проти наших міст і цивільної інфраструктури. Їхньою головною мішенню є наша енергетика. Щодня, щоночі російські ракети й дрони б'ють по електростанціях і лініях електропередачі. Це жорстокий напад на нормальне життя, і це небезпечно. Щоб захиститися від нього, нам потрібні системи й ракети – системи ППО, які ми не можемо повністю виробляти в Україні. Так, ми почали робити дрони-перехоплювачі, щоб зупиняти «шахеди», у нас є мобільні ударні групи й літаки. Але росіяни здійснюють комбіновані удари з використанням великої кількості крилатих і балістичних ракет. Тому такі системи, як Patriot, NASAMS, SAMP/T тощо, просто життєво необхідні. Ми говоримо з усіма, хто може допомогти із системами протиповітряної оборони і з ракетами. Путін сподівається використати цей терор напередодні зими, щоб зламати наш опір. Ми маємо не допустити цього.

Тому я закликаю вас відстоювати у ваших парламентах та урядах необхідність постачання сильніших систем ППО і необхідних нам ракет. І рішення потрібні вже найближчими тижнями – і щодо систем, і щодо ракет. Росія має збагнути, що вона не може безкарно тероризувати жодну країну.

Учора я говорив із Президентом Трампом – удруге за два дні. Ми обговорили деталі – протиповітряну оборону, системи Patriot, ракети Tomahawk, потрібне нам енергетичне обладнання, а також необхідність відмови партнерів від купівлі російської нафти. Навіть якщо угорці стверджують, що це підвищує їхні шанси на виборах, у довгостроковій перспективі це підриває безпеку їхньої країни й безпеку Європи – для Путіна важливий кожен мільярд. Не можна бути частиною вільного світу й водночас фінансувати тих, хто хоче його знищити. Ми також обговорили програму PURL. Ця програма допомагає нам купувати американську зброю, зокрема ракети для Patriot, і допомагає переконувати адміністрацію США в тому, що союз Америки з Європою та іншими партнерами по НАТО дуже важливий. Я дякую країнам, які вже приєдналися до цієї програми PURL, – Нідерландам, Данії, Норвегії, Швеції, Німеччині, Канаді, країнам Балтії, Бельгії, Люксембургу та Ісландії. І я також дякую Словенії за рішення приєднатися. Дякую! Важливо, щоб обіцяні внески надходили й використовувалися швидко, адже вони рятують життя. Деякі кошти ще не надійшли. І ми сподіваємося, що інші члени Альянсу приєднаються до програми PURL. Це допоможе.

Повітряний терор – це останній хід Путіна. Ми маємо його зупинити. Не допустити його перемог на землі й у небі. Тоді стане можливою справжня дипломатія.

Тут присутні делегації з майже 50 країн: Європа, весь Альянс, Близький Схід та інші, з інших регіонів. Це дуже важливо. Зараз ми бачимо, що війна на Близькому Сході нарешті завершується – після стількох жертв з'явився реальний шанс на мир. Це було важко, але це відбувається. Війна Росії у Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності. І від усіх вас залежить, чи закінчиться і ця війна теж. Путіна можна примусити до миру – так само, як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС зараз готується до звільнення заручників. І якщо це стало можливим, то Путіна теж можна змусити відновити мир.

І ще одне. Закликаю вас не послаблювати санкції проти Росії, а посилювати їх.

Санкції обмежують можливості російської воєнної машини. Потрібен також тиск на тих, хто у ваших країнах продовжує постачати критичні компоненти для російських дронів і ракет. Жодна російська ракета чи дрон не полетить без деталей з інших країн. Це не лише Китай і Тайвань – деякі компоненти досі надходять із європейських країн, а також з інших країн світу, які все ще співпрацюють із російськими виробниками смерті. Наша команда може надати всі факти, і ми готові поділитися будь-якою необхідною інформацією. Просимо вас порушити це питання у ваших урядах.

Зупинивши Росію зараз, ви не лише допоможете нам захистити наші життя – ви допоможете собі. І ви позбавите своїх лідерів необхідності робити те, що роблю я: звертатися до світу по допомогу, якщо російські дрони, ракети й солдати стануть загрозою для вас. Росія має програти.

І на цій основі ми маємо розбудувати реальну систему гарантованої безпеки – таку, що не залежатиме від мінливої геополітики чи передвиборчих настроїв. Десятки країн уже долучилися до цього проєкту – 35 країн у нашій коаліції охочих. Закликаю вас підтримати його на всіх рівнях – у ваших парламентах, у ваших медіа та шляхом тихої дипломатії. Безпека має бути гарантована, і коли це спрацює для нас, це спрацює для кожної країни, яка потребує захисту.

Дякую вам.

Слава Україні!