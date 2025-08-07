Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Албанії обговорили спільну з партнерами роботу для збільшення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, щоб скоординувати спільні наступні кроки.

Глава держави коротко поінформував про ситуацію на фронті та роботу на дипломатичному треку. Зокрема, він поділився деталями телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, яка відбулася напередодні.

Володимир Зеленський і Еді Рама узгодили наступні кроки в дипломатії. Лідери обговорили підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках, спрямованих на збільшення підтримки України.

Президент подякував Прем’єр-міністру та всьому албанському народові за незмінну підтримку України.