Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни – звернення Президента
Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни – звернення Президента

7 серпня 2025 року - 20:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили продовження фінансової підтримки України

7 серпня 2025 року - 20:09

Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни – звернення Президента

7 серпня 2025 року - 20:01

Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

7 серпня 2025 року - 19:29

Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Албанії обговорили спільну з партнерами роботу для збільшення підтримки України

7 серпня 2025 року - 19:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Албанії обговорили спільну з партнерами роботу для збільшення підтримки України

7 серпня 2025 року - 19:09

Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Албанії обговорили спільну з партнерами роботу для збільшення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, щоб скоординувати спільні наступні кроки.

Глава держави коротко поінформував про ситуацію на фронті та роботу на дипломатичному треку. Зокрема, він поділився деталями телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, яка відбулася напередодні.

Володимир Зеленський і Еді Рама узгодили наступні кроки в дипломатії. Лідери обговорили підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках, спрямованих на збільшення підтримки України. 

Президент подякував Прем’єр-міністру та всьому албанському народові за незмінну підтримку України.

Версія для друку