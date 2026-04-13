Володимир Зеленський і Роб Єттен зустрілися з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі

У Фліссінгені Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен зустрілися з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі Zr. Ms. Makkum.

Командир корабля доповів Президентові й Прем’єр-міністру, як відбувається тренування українців. Екіпаж працює з різними типами підводних дронів для пошуку, ідентифікації та знешкодження мін. Значна частина моряків має реальний бойовий досвід, включно з морським.

Нідерланди повністю натренують команду та вже в червні передадуть це судно Україні. Воно матиме назву «Генічеськ» – на честь корабля, який Україна втратила, коли він виконував бойове завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси. Як планують, судно візьме участь у Sea Breeze у 2027 році.

Володимир Зеленський подякував Робу Єттену за допомогу й тренування українських захисників і окремо відзначив якість підготовки військових.

Глава держави вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсхайму та відзначив медалями «За військову службу Україні» й «Захиснику Вітчизни» сімох українських захисників.

Цей корабель – уже п’ятий серед тих, які отримає Україна. Перші чотири передали Велика Британія, Бельгія та Нідерланди. Вони називаються «Черкаси», «Чернігів», «Маріуполь» і «Мелітополь». Два з них – класу Sandown, ще два, як і майбутній «Генічеськ», – Alkmaar.

Усі пʼять поки що базуватимуться у Великій Британії, а після закінчення війни братимуть участь у розмінуванні акваторії та значно посилять спроможності ВМС.