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Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі обговорили ситуацію в Грузії

7 грудня 2024 року - 19:01

Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі обговорили ситуацію в Грузії

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Глава держави висловив підтримку та солідарність із грузинським народом, який зараз відстоює своє майбутнє у Європейському Союзі та виступає проти рішення уряду призупинити переговори про вступ до ЄС до 2028 року.

«Ми з вашим народом, звісно, і на боці вашої країни завжди – вашого способу життя та вашого вибору майбутнього членства в ЄС і НАТО. Завжди з вашими людьми. Ми бачимо все, ми підтримуємо», – сказав Володимир Зеленський.

Ситуація в Грузії – ключова тема, яку обговорили під час зустрічі.

Саломе Зурабішвілі розповіла про масові порушення під час нещодавніх парламентських виборів у Грузії, зокрема про обмеження виборчих прав грузинів, які проживають за кордоном.

За її словами, у Грузії тривають масштабні демонстрації проти фальсифікації виборів і силове придушення й залякування мітингувальників.

Президентка Грузії подякувала за всю проявлену підтримку й привітала рішення України застосувати санкції проти засновника партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та 18 його спільників – грузинських чиновників, зокрема й проти Премʼєр-міністра Іраклі Кобахідзе.

За словами Володимира Зеленського, це санкції проти тих осіб, які штовхають незалежний грузинський народ в інший бік – у бік Росії.

«Ми дуже хотіли показати партнерам, які є дуже сильними у світі, – ЄС, Сполученим Штатам, – що треба бути разом із вами, разом із Грузією, з вашим народом», – підсумував Президент.

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