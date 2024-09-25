Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили, як швидше реалізувати рішення про використання доходів від заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Глава держави подякував Шарлю Мішелю за його зусилля та лідерську позицію щодо підтримки України.

«Я думаю, що з вашою підтримкою наш шлях до ЄС буде швидшим. З викликами. Але в будь-якому разі ми бачимо це світло в найближчому майбутньому», – сказав Президент України.

Основна тема зустрічі – використання доходів від заморожених російських активів для потреб України та кроки, які слід зробити, щоб реалізувати відповідне рішення якомога швидше.

Володимир Зеленський подякував за перший транш на суму 1,5 млрд євро, який вдалося отримати з доходів від активів РФ.

Крім того, докладно обговорили ситуацію на фронті, військові потреби, кроки для зміцнення стійкості й обороноздатності України, а також реалізацію Спільних безпекових зобов’язань між Україною та ЄС. Зокрема, ішлося про повноцінне використання ресурсів Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні для підтримки українських захисників і захисниць.

Окрему увагу приділили продовженню санкційного тиску на РФ та блокуванню будь-яких способів обходу санкцій.