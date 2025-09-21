Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса обговорили кроки, необхідні для досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Глава держави подякував за залученість ПАР до мирного процесу.

Сиріл Рамафоса поділився деталями своїх останніх контактів із російським очільником. Володимир Зеленський наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Президенти погодилися, що цей саміт має відбутися в третій країні. Південно-Африканська Республіка, як і багато інших держав у світі, готова прийняти таку зустріч у себе.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна з першої секунди війни хоче її закінчення та робить усе для цього.

Глава держави розповів, що зараз Росія ескалує агресію, посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про актуальний розвиток подій на фронті.

Лідери обговорили заходи за спільної участі найближчим часом.