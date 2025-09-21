Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса обговорили кроки, необхідні для досягнення миру

24 вересня 2025 року - 18:50

Перша леді України закликала учасників 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН зробити ментальне здоров’я глобальним пріоритетом

24 вересня 2025 року - 15:30

Підсумкова заява співголів – Президента України та Прем’єр-міністра Канади

24 вересня 2025 року - 02:18

Країни ООН мають об’єднати зусилля, щоб змусити Росію рухатися до миру – Президент

24 вересня 2025 року - 01:50

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

24 вересня 2025 року - 18:50

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса обговорили кроки, необхідні для досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. 

Глава держави подякував за залученість ПАР до мирного процесу.

Сиріл Рамафоса поділився деталями своїх останніх контактів із російським очільником. Володимир Зеленський наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Президенти погодилися, що цей саміт має відбутися в третій країні. Південно-Африканська Республіка, як і багато інших держав у світі, готова прийняти таку зустріч у себе.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна з першої секунди війни хоче її закінчення та робить усе для цього.

Глава держави розповів, що зараз Росія ескалує агресію, посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про актуальний розвиток подій на фронті.

Лідери обговорили заходи за спільної участі найближчим часом.

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року.
