Володимир Зеленський ініціює лібералізацію візового режиму для іноземних туристів

Президент Володимир Зеленський поставить завдання Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою. Про це Глава держави повідомив на зустрічі з представниками туристичної галузі на території Кам'янець-Подільської фортеці в межах робочої поїздки до Хмельницької області.

На думку Президента, скасувати візи можна для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії чи арабських країн, які приїжджають в Україну як туристи.

«Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, – ми для них скасовуємо. Нам треба конкурувати за туриста», – сказав Володимир Зеленський.

За оцінками туроператорів, іноземець за день витрачає 120-150 доларів і в середньому перебуває в Україні три-чотири дні.

Президент закликав представників галузі разом попрацювати над тим, щоб зацікавити іноземних туристів відвідати унікальні місця в нашій країні.

«Є речі в Україні, яких немає в інших країнах, на які хочеться подивитися й показати їх західному туристу. Що ми можемо зробити просто цього літа, щоб привабити іноземного, західного туриста, який привозить гроші?» – зазначив він.

Глава держави також наголосив, що наразі через пандемію коронавірусу та закриття кордонів з’явилися можливості для розвитку внутрішнього туризму, і українська влада має намір працювати над збільшенням туристичної привабливості України.

«Через коронавірус ми бачимо, що внутрішній туризм в Україні може бути дуже популярним. Питання – що може зробити влада для внутрішнього туризму», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент запропонував визначити в кожній області України «туристичний магніт» – об’єкт, який могли б розвивати влада та бізнес, щоб привабити туристів.

«Моя логіка була дуже проста: зробити історію «магнітів» у кожній області. Десь щось стоїть недобудоване, десь треба заново побудувати. Це ваш бізнес. Ми зацікавлені, щоб він розвивався та наповнював бюджет», – пояснив Глава держави.

Представники туристичної галузі зазначили, що сьогодні справді відкрилося безпрецедентне вікно можливостей для розвитку внутрішнього туризму. Але часу для цього обмаль.

Глава держави запропонував визначити конкретні кроки, які можна швидко зробити для стрімкого збільшення туристичної привабливості України.

Учасники зустрічі зауважили, що Україна – дуже красива країна і є привабливою для подорожей, але потрібно зламати стереотип, що подорожувати Україною – немодно. Тому серед основних завдань – започаткування медіакампанії з популяризації туризму в Україні.

Крім того, представники галузі зазначили, що в нашій країні обмаль хороших готелів, і доцільним було б запровадження цільових пільгових кредитів під будівництво готелів та резортів. Також порушувалося питання запровадження пільгової ставки ПДВ для туристичної галузі.

Глава держави виступив за розробку концепції розвитку туристичної галузі України.