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Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

1 грудня 2021 року - 10:44

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Володимир Зеленський ініціює запровадження множинного громадянства для українців

1 грудня 2021 року - 12:07

Володимир Зеленський ініціює запровадження множинного громадянства для українців

Президент України Володимир Зеленський вносить на розгляд Верховної Ради законопроект про запровадження множинного громадянства для українців за кордоном. Про це Глава держави сказав, виступаючи з Посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

«Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, яким важливим для українців, котрі мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту. Нас – 65 мільйонів», – повідомив Президент.

На переконання Глави держави, вперше українці в усьому світі «відчуватимуть себе не діаспорою й не просто людьми «українського походження», а людьми українського громадянства».

«Рівними українцями. І це також частина незалежності, коли люди з рівними правами їздять рівними дорогами», – наголосив Володимир Зеленський.

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Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

1 грудня 2021 року - 10:44
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