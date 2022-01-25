Володимир Зеленський: Історичний візит Президента Туреччини демонструє, хто є другом України й завжди готовий допомагати

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що однією з головних тем зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві були питання безпеки та миру. Про це Глава Української держави сказав у своїй заяві для ЗМІ за результатами українсько-турецьких переговорів у Києві.

Володимир Зеленський подякував Реджепу Таїпу Ердогану за тверду й послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та активну участь Туреччини в Кримській платформі задля звільнення Криму й захисту прав кримчан.

«Мова й про підтримку кримських татар, і побудову житла для переселенців з Криму. У цій справі дійсно є прогрес. Упевнені, що незабаром буде й результат, а саме – імплементація цього важливого проекту в Херсоні, Миколаєві та Києві», – наголосив він.

Окремо Глава Української держави відзначив ініціативу лідера Туреччини стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни на Донбасі.

«Для миру в Україні ми готові робити все можливе, на всіх майданчиках, в усіх форматах. Не має значення, де саме можна поставити крапку у війні. Важливо, щоб усі були щиро готові до цього», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України подякував Президенту Туреччини за відкриту розмову та важливий візит.

«Він яскраво демонструє, хто є другом України, хто готовий бути з нами й завжди допомагати. Україна це завжди пам’ятатиме. І так само завжди буде готова прийти на допомогу. Але я щиро вірю, що нашу дружбу зміцнюватимуть не спільні загрози, а тільки спільні перемоги», – резюмував Володимир Зеленський.

Зі свого боку Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Лідер Турецької Республіки привітав позицію Президента України та інших українських посадовців, які пропонують дипломатичні шляхи для деескалації ситуації навколо нашої держави.

«На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів (України й Росії. – Ред.) або перемовини на технічному рівні», – зазначив Президент Турецької Республіки.

За його словами, Туреччина також надає великого значення роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.