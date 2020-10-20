Володимир Зеленський: Із цим складом КСУ у нас не буде руху вперед

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що миттєва реакція Ради національної безпеки і оборони на рішення Конституційного Суду щодо скасування антикорупційної інфраструктури та внесений до парламенту законопроект про перезавантаження КСУ стримали суддів від ухвалення ще більш руйнівних для держави рішень. Про це він заявив у спецвипуску програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV в понеділок.

«Роботу Конституційного Суду України я оцінюю як руйнівний ураган, і ми говоримо про наслідки цього урагану», – сказав Глава держави.

Він наголосив, що потрібно боротися з ураганом, а не з його наслідками.

Володимир Зеленський зазначив, що рішенням від 27 жовтня судді Конституційного Суду України повністю скасували відповідальність за недостовірне декларування, і корупціонери не нестимуть кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, якщо не відмінити це рішення.

«Вони анулювали та нівелювали роботу Національного агентства з питань запобігання корупції – НАЗК можна просто закривати. Далі вони піднімали питання Вищого антикорупційного суду України, який ми запустили у вересні торік», – сказав Президент, додавши, що КСУ мав на меті повністю демонтувати інфраструктуру антикорупційних органів у нашій державі.

За його словами, наслідком такого рішення КСУ могло стати припинення співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ, Світовим банком, ЄБРР та іншими фінансовими інституціями, про що вже надійшли відповідні сигнали.

Глава держави зауважив, що за рішенням Конституційного Суду стоять представники деяких парламентських політичних сил. І тільки завдяки оперативній реакції Президента та Ради національної безпеки і оборони вдалося зупинити можливі нові дії суддів Конституційного Суду, які також мали б руйнівні наслідки.

«Сьогодні вони могли скасувати, наприклад, земельну реформу… І ми знали, що у вівторок мало бути засідання щодо неконституційності закону про українську мову», – нагадав Володимир Зеленський.

Але, за його словами, миттєве рішення РНБО та внесений до парламенту за його результатами президентський законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» стали стримувальним чинником для судів КСУ.

Глава держави зауважив, що ні в нього, ні в парламенту немає можливості відкликати призначених раніше суддів Конституційного Суду. Тому якщо вони хочуть зберегти гідність і репутацію у суспільстві, мають піти у відставку за власним бажанням.

«Я вважаю, що це найліберальніше рішення, яке ми можемо сьогодні зробити і потім спокійно перейти до оновлення складу КСУ», – заявив Володимир Зеленський.

«Я повертати назад не буду – я не буду відкликати законопроект. Якби я знав, що я неправий, і звичайні люди мені сказали: «Пане Президенте, ви неправий», я б негайно відкликав. Та я впевнений, що роблю правильно. Я знаю, що це складно. Але я вірю, що розумні депутати підтримають мене», – резюмував Глава держави.